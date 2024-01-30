⅓地產股未來一年有減派息風險

恒生地產分類指數今年以來已累挫2,039.8點或11.12%。滙豐環球研究發表報告指出，眾多本地樓市不利因素已大致反映在地產股股價之中，但該行所覆蓋本地地產股之中，預計於未來12個月，有近三分之一有減少派息的風險。

該行認為，政府停止住宅和商業土地招標並不足以重振市場情緒，要為樓市「撤辣」是關鍵的催化劑，以顯示政府穩定房地產市場的決心。

看好長實信置領展 另外，在下個業績期，地產股備受潛在的削減派息、減值撥備及銷售指引悲觀困擾。雖然不少本地地產公司財務良好，且已售住宅逐漸交付，令去年下半年的業績具韌性。惟未來12個月，因為銷售減弱，且辦公室租金顯著下降而削弱未來盈利的能見度。雖然零售市場相對較好及持續復甦，但業主仍要應對好市場格局的轉變。由於利息持續高企，今年下半年整個板塊財務成本或按年上升56%。

另外，有分析員認為，本地地產股股價已較資產淨值（NAV）折讓逾60%，相信已反映最壞情況，若加上今年減息，可望利好地產股股價。