全年收74宗新盤投訴 減45%
一手住宅物業銷售監管局數字顯示，去年全年接獲74宗關於新盤的投訴，較2022年的136宗，由高位大幅回落約45.6%，但仍屬2013年一手新例實施後次高水平。
去年錄得的投訴中，佔16宗涉及失實陳述及或傳布虛假或具誤導性資料，該類投訴按年大減約83%。期內有多達45宗投訴歸納為其他類別。不過，去年該局已採取檢控行動的控罪數目有9項，當中一項涉及地產代理。至於去年收到查詢為911宗，較2022年的1,007宗減少約9.5%，反映去年市民入市意欲較弱。
揚海4宗交易告吹
昨日新盤成交主要來自減價樓盤。路勁地產等合作發展的港島南岸第1期晉環，重新售出早前終止交易的第1B座42樓A室三房戶，實用面積919方呎，最新以3,000萬元售出，呎價約32,644元，較2021年5月做價低約536萬元或約15%。
同時，信置旗下旺角ONE SOHO以約842.5萬元沽出27樓A5室兩房單位，呎價22,529元。永泰地產(00369)的屯門OMA by the Sea亦售出第2座6樓A1室三房戶，連一個車位以1,208萬元成交，呎價約12,824元。
維港1號金龍吸客
農曆新年將至，新盤出招吸客。中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，月內暫沽10伙，包括昨以960.8萬元售出2B座20樓C室兩房戶，實用面積459方呎，呎價約20,932元。該盤夥美聯物業推出新春置業優惠，美聯住宅部行政總裁布少明稱，由昨日起至2月25日，經該行購入項目一手單位首6名買家，可獲贈「足金金龍」，優惠總值約22.8萬元。
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨修訂價單4號及價單5號，增設「開心賀年大獎賞」，新買家或其親屬曾以個人名義購買NOVO LAND其他單位，可享額外1%現金回贈。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：