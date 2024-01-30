全年收74宗新盤投訴 減45%

一手住宅物業銷售監管局數字顯示，去年全年接獲74宗關於新盤的投訴，較2022年的136宗，由高位大幅回落約45.6%，但仍屬2013年一手新例實施後次高水平。

去年錄得的投訴中，佔16宗涉及失實陳述及或傳布虛假或具誤導性資料，該類投訴按年大減約83%。期內有多達45宗投訴歸納為其他類別。不過，去年該局已採取檢控行動的控罪數目有9項，當中一項涉及地產代理。至於去年收到查詢為911宗，較2022年的1,007宗減少約9.5%，反映去年市民入市意欲較弱。

昨日新盤成交主要來自減價樓盤。路勁地產等合作發展的港島南岸第1期晉環，重新售出早前終止交易的第1B座42樓A室三房戶，實用面積919方呎，最新以3,000萬元售出，呎價約32,644元，較2021年5月做價低約536萬元或約15%。