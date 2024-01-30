雲地利台5年半跌價850萬

整體市況表現欠佳，傳統豪宅區價格亦企不穩。跑馬地雲地利台套四房單位狂減約600萬元沽出，較約5年半前樓下數層同室單位售價大幅跌價近一成半。

中原李穎倫稱，上述為C座高層6室，實用面積約1,863方呎，享馬場全景，開價約5,500萬元，減至約4,900萬元售出，呎價約26,302元。而上址對落數層單位於2018年中以約5,750萬元售出，反映是次樓層較高，做價卻低約850萬元。

京士柏山劈15%放售 豪宅特色單位放盤亦要大手劈價吸客，戴德梁行獲委託招標出售何文田京士柏山一個頂層複式戶，原則五房另連儲物房及工人套房，實用面積約2,237方呎，物業可以股權轉讓形式出售，3月13日截標。項目只有第4、5及6座頂層設有該類複式戶型。

據悉，該單位叫價約8,500萬元，每方呎約3.8萬元，單位曾以約一億元放盤，現已累減約15%。該盤特色戶成交罕有，其中，3座一個地下連花園單位，面積約1,103方呎，於2021年11月以約4,200萬元易手，呎價約38,078元。