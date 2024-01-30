御金‧國峯一房680萬轉手 12年貶值6%

二手樓價跌勢持續，西南九龍御金‧國峯一房單位做價跌穿12年前一手購入價位，以680萬元蝕賣，期內帳面貶值約6.2%。

美聯彭文浩表示，上述單位為6座中低層E室，實用面積約469方呎，新買家見項目鄰近西九龍高鐵站，是次連租約買入，待租客搬出後自用，成交呎價約14,499元。原業主於2012年1月以724.9萬元購入，帳面虧蝕44.9萬元。

新界半新盤蝕幅更勁。中原王勤學指，元朗尚悅‧嶺2座高層F室，實用面積約270方呎，減價10萬元，僅以318萬元成交，創屋苑一房戶入伙後新低，呎價約11,778元。原業主2019年3月以467.7萬元一手買入，帳蝕149.7萬元或貶值約32%。

各類物業都要損手才有承接。置安居蘇永耀稱，屯門居屋兆山苑D座中層8室，已補價自由市場曾叫價500萬元，大幅減價至326萬元售出，呎價約5,971元，約6年帳面蒸發約22%。

中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園銀禧閣高層連天台複式戶，議價後以835萬元沽出，呎價約12,389元，原業主持貨約4年帳面蝕讓約165萬元。

美孚三房價返7年前 藍籌屋苑方面，香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨7期荔灣道12號高層A室套三房戶，累減425萬元，以1,125萬元成交，呎價約12,255元，同類單位多年來未錄成交，是次做價重返超過7年前水平。美聯黃錦瀚指，沙田第一城48座低層兩房戶，僅以370萬元成交，呎價約13,028元，貼近2014年購入價350萬元。