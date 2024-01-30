樓價連挫8個月 逾20載最惡劣

整體兩年冧兩成 九龍新界細戶去歲跌得甘 本港住宅樓價持續下瀉，市況為多年最差。2023年12月私人住宅售價指數再挫，並連跌8個月，累挫約11.89%，為逾20年最長跌浪，全年跌約6.75%，已連跌兩年，累冧逾兩成。去年以九龍及新界區細單位樓價跌得最慘，挫幅均逾一成，市場普遍認為今年樓價仍會下跌至少約5%。

租金上年累漲6%跑贏 差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，去年12月私宅售價指數報312.1點，按月再挫約1.39%，指數並為2017年1月後近7年最低；連挫8個月則為2003年7月後首見，對上紀錄為2002年6月開始連續14個月下挫。

至於上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，已低出約21.6%。樓價連續兩年下跌，已累挫約20.77%，連跌情況為2002年後首見。

事實上，據該署臨時數字，2023年12月撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，去年共有7個類別的私人住宅平均每方呎售價較2022年回落。其中，以九龍區實用面積約431方呎以下細單位為全年跌價最大單位類別。

該區細單位平均每方呎售價跌至約11,136元，除按月顯著下挫約4.31%，為2016年12月後的約7年最低外，去年全年更累挫約11.65%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約478萬元。其次是新界區同類實用面積約431方呎以下細單位，上月平均呎價約10,656元，按年亦挫約10.59%。此外，去年12月私宅租金指數報187.1點，按月上升約0.86%，去年全年累漲約6.61%，走勢明顯大幅跑贏樓價。

對於2024年樓價走勢，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，令樓價繼續向下，雖然去年政府減辣，但由於購買力需更長時間釋放，市場短期欠缺信心。今年樓價走勢料呈「L」形，上半年仍有機會再下跌約3至5%，下半年略為回穩，全年料持平或跌最多約5%。至於中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月租金走勢保持平穩。

市場估2024起碼跌5% 高力香港研究部主管李婉茵則表示，回顧2023年，香港整體私人住宅樓價，仍然受高息環境影響而受壓，即使政府陸續推出包括「搶人才」及「減辣」措施，惟成效需時驗證。該行預期今年樓價將持續下跌約5至10%。

代理轟減辣力度不足 此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，雖然政府已於去年10月施政報告減辣，但力度明顯不足，樓價持續回落，若繼續惡化下去，亦有機會影響整個金融體系。若短期內政府無進一步減辣或推出刺激樓市措施，樓價跌勢很大機會持續。不過，美聯物業首席分析師劉嘉輝指，即使全面撤辣，樓價亦難以大幅回升，但有助穩定樓市及消費信心，對經濟有一定幫助。

私宅售價指數低迷 私宅租金表現 去年樓價跌幅較大單位類別