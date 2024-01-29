股市估市：港股縱反彈 仍須審慎

港股上周顯著反彈，憧憬內地政策救市，以及人民銀行宣布降準均利好大市。

恒指呈長期下跌走勢 然而，在技術角度，港股遠未脫險，首先以周線圖分析，上周之高位為16,254點，再對上一周高位為16,334點，上周形態上屬破腳但未穿頭，而在上周反彈之前，恒生指數已連跌3周，因此暫時可視之為急跌後之反彈，加上日線圖恒指仍處20天線，即保力加通道中軸，指數目前僅為回歸下跌通道。

長線技術走勢方面，恒指之50月線已插穿200月線，技術上為「死亡交叉」，為歷史上從未出現過的情況，意味恒指已進入長期下跌走勢。

港股經過接連下跌，其估值已甚為便宜，恒指在年內低位14,794點之時，周息率達4.6厘，為疫情後的高位，而恒指過去甚少出現周息率高於4.5厘的情況。然而，上述低位中線是否可繼續為指數提供支持，目前對此信心有限，畢竟市場對中港經濟的憂慮仍是揮之不去，估值只是其中一個判別大市的指標，對港股宜以審慎態度面對。

中海油受惠油價觸底 中海油股價近日亦見破位而上，創52周高，即使如此，該股目前估值仍算便宜，預測市盈率不足5倍，周息率9厘，當然此乃基於2022年全年派息比率近75%，高於過往的平均50%，但即使派息比率回落至50%，理論上之股息回報應仍有5厘以上，在預計今年息口環境轉「鴿」之下，應仍有一定吸引力。

走勢上，中海油股價剛見突破14元阻力，而油價近日似有觸底之勢，胡塞武裝所引發的地緣政局，以及美國經濟出乎市場預期強勁，均有利油價走勢，紐約期油如能突破每桶77.62美元的200天線阻力，或能更上一層樓，下一站挑戰82美元的位置，屆時中海油應有條件進一步抽升，暫以16.5元為阻力位，支持位參考訂於前平台區底部，即12.8元水平。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）