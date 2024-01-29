券商點評：內地救市多箭齊發可憧憬

市傳中央或推出多項救市措施，其中一項為設立兩萬億元（人民幣‧下同）規模的股市平準基金，將由國有機構的境外帳戶，經滬、深股通投資A股市場，其他政策如通過中證金融公司或中央匯金公司，向A股市場投資至少3,000億元等。倘若落實，預期可穩定內地投資市場信心，亦可對人民幣匯率走勢帶來支持。

所謂平準基金，主要為政府透過特定機構以法定方式建立的基金，並向證券市場進行逆向操作，以穩定市場。去年市場已憧憬內地或會推出平準基金救市，且規模要達到股市總市值的3至6%，因此預期要達到兩萬億元以上，但一直仍未見任何大規模救市措施出台。

平準基金望提振股市 近期A股及港股不斷尋底，故市場再度傳出內地或會推出救市政策。內地曾於2015年時通過「國家隊」買入A股，涉資逾1.5萬億元，倘平準基金能落地，預料對股市有提振作用。

另外，日前召開的會議提及加大中長期資金入市力度，增強市場穩定性，今次為新一屆政府首次專門聽取關於資本市場運行的情況匯報，並作出明確部署，而會議強調要採取更有力有效的措施，着力穩市場、穩信心。因此相信內地短期內將會有更多政策出台，效果或會更為顯著。

降準放水萬億穩信心 人民銀行亦表示，今年在總量方面將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，使社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標匹配。同時強調內地的貨幣政策兼顧內外均衡，中美貨幣政策周期的息差趨於收斂，外部環境的變化在客觀上有利增強內地的貨幣政策操作自主性，可拓寬貨幣政策空間。

此番言論反映預期美國已結束加息周期，並有機會減息，令中美的息差收窄，能預留更多空間讓內地實施寬鬆的貨幣政策。人行隨即於上周三表示將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性一萬億元。人行亦下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，持續推動社會綜合融資成本穩中有降。相信農曆新年前，內地或會積極穩定市場信心，料兩地股市將可回穩。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）