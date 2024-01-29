宏觀剖析：港經濟深陷內外交困

長遠來看，香港不可避免地面臨多項嚴峻挑戰，包括未來經濟角色、作為增長引擎的內地政策不確定性正在打壓投資者信心、內地經濟增長放緩拖累香港的經濟前景，以及地緣政治風險依然存在。

去年香港的經濟復甦受阻於結構性壓力，這不僅與遊客回流緩慢有關，也與消費者偏好的變化有關，佔遊客總數80%的內地遊客，現在尋求購物之外的更多獨特體驗。另在利率上升和與美元掛鈎的港元偏強背景下，香港居民優先考慮出境旅遊和周末到深圳旅遊，而不是本地消費。

政策欠明確 財赤恐續擴 此外，不斷萎縮的金融和房地產市場也如「傷口在淌血」。去年香港的首次公開招股（IPO）和房地產交易分別跌至2003年和1991年以來的最低水平。在房地產和網絡平台這兩個香港金融市場的重要領域經歷監管風暴後，與內地相關的政策風險是投資者最關心的問題，而高利率和經濟不確定性造成的信心疲弱也給樓價和銷售帶來壓力。

展望今年，隨着全球通脹放緩，預期香港將受惠於美國聯儲局減息，問題是減速可能不足以促進可動用收入增長和消費。在財政赤字擴大之下，港府將不再有足夠的實力透過現金發放來支持消費，雖然遊客將逐漸回歸，但對經濟的提振將減弱。說到底，政府沒有明確計劃來重振昔日的輝煌。

香港經濟復甦的幅度將取決於投資者信心，但迄今為止，貨幣和財政刺激措施缺乏明確方向，未能讓投資者放心。港府希望透過與東南亞和中東建立聯繫，提供更多人民幣產品，以及放寬特專科技公司的上市規則來實現多元化。

然而，如果沒有更好的投資者情緒和公司估值，這些都無法發揮作用。此外，中資企業向離岸市場和外匯注入資金的需求是否會迅速回升也令人懷疑。由於人民幣匯率一直處於低位，且海外投資面臨更大障礙，需求可能只會緩慢復甦。

人口老化加劇勞動力短缺 長遠香港不可避免地面臨嚴峻挑戰，除了未來經濟角色和作為增長引擎的內地政策不確定，打壓投資者信心之外，一個很重要的指標是最近土地拍賣的成功率僅為40%，這一水平甚至在2002至2003年和2007至2008年危機期間也從未出現過；加上經歷3年財政赤字，港府將如何應對嚴重的人口老化問題、勞動力短缺、同時為兩個大型基礎設施項目提供資金的大膽計劃，尚不確定。

其次，內地經濟增長放緩也會拖累香港經濟前景。除非投資者的風險評估發生重大轉變，否則全球對內地相關資產失卻興趣的情緒，將對香港金融業和資產價格構成壓力。

再者，若世界加速脫鈎，地緣政治風險持續上升。隨着跨國公司重新評估對內地的投資，自2019年以來，在香港設立的外國地區總部和辦事處數量已下降5.2%。值得留意是，2022年半導體佔香港貿易總額的39%，較2012年的16%顯著上升，可見雖然香港不生產任何晶片，但卻是關鍵零件轉口的樞紐地，包括出口至俄羅斯等目的地。

儘管不斷努力實現多元化，並吸引東南亞和中東的企業，香港仍需要證明為甚麼企業需要以之作為樞紐──不僅作為進出內地的門戶，而且也是通往其他市場的門戶。

法國外貿銀行