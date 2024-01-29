將軍澳中心新春豐收祭「瀛」接龍年

特設和風鳥居櫻花許願樹 注連繩工作坊與子女同樂 臨近歲晚，行花市是新春傳統必備節目，新地將軍澳中心特別呈獻新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，打造與別不同的過年氣氛。市民可全天候於商場搜購年貨，到櫻花許願樹兜個大圈，迎接美好新一年！

「新春豐收祭」由即日起至2月18日於場內免費舉行。新春市集走東瀛路線，以日本鳥居為設計靈感，黑紅色拱形橫樑模仿烏居的笠木和島木。鳥居旁邊的市集以紅色為主色，輔以燈籠、福字等布置，點出過年喜慶氛圍。市集中間是一棵3.5米高櫻花許願樹，讓大家可以在逛市集之餘順便沾染甜蜜氣息。

12大精選禮品店方便買年貨 市集設有12大精選賀年禮品攤檔，雲集了各種類型年貨，有齊過百年歷史名牌名店英記茶莊、寶島賀年食品台灣有禮、矜貴海味乾貨慶輝堂和進寶、健康食品六健通和珍式蜂蜜，優質急凍食材天賦坊、特色零嘴小食嚐雪和天寶，以及賀年花卉花琛園、玫瑰花舍和KR Florist，全方位照顧到市民辦年貨所需，方便大家為拜年做好準備！

為了讓客戶消費購物更為盡興，將軍澳中心更為The Point會員準備了一系列人氣食品禮盒，只須消費滿指定金額即可免費帶回家！當中The Point會員只需以2,000積分及消費滿800元，就可以換領到台灣有禮福滿紅豆綜合酥，讓大家新年團聚時大飽口福。

另外，商場今年以日本賀年必備的注連繩為主題，打造「瀛」格十足的利是封，利是封集合4種創意元素，配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙。同時，小朋友亦可參加場內日式注連繩主題工作坊，為龍年注滿無限好運！即日起至2月9日，在場內以電子貨幣消費滿400元，即可換領利是封一包，每包兩款每款4個，連8款不同刺繡貼紙。

緊接情人節 一連5日送禮 此外，今年農曆新年與情人節兩大節日緊接在一起，年初五就是情人節，因此商場一連5日安排了「財神到‧迎龍年」及「浪漫緣滿情人節」兩大活動。

財神將於年初一至初三現身將軍澳中心大派朱古力金幣，情人節當天和前夕則為大家送上香皂玫瑰花，祝願大家財源滾滾及甜甜蜜蜜！