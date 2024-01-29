柏傲山銀主貨劈三成售

本港整體住宅樓價下瀉，豪宅價跌幅亦顯著。農曆新年前銀主加快出貨，累劈近三成，以1,450萬元售出北角柏傲山單位。

美聯盧浩表示，上述銀主單位為3座高層D室，實用面積約595方呎，2022年12月時放盤叫價約2,000萬元，去年下半年已下調至約1,800萬元，惟近兩個月屋苑內有同類型單位以約1,430萬元易手，故銀主才接受買家出價，最終累減約550萬元沽出，成交呎價約24,370元。

雅栢苑傳6200萬賣出 另外，市場消息指，大潭雅栢苑再錄成交，該項目C座低層1室三房戶，實用面積約2,070方呎，早前原業叫價約7,700萬元，市傳連兩車位以約6,200萬元賣出，成交呎價約29,952元。該單位連車位銀行估價約7,801萬元，最新成交價低約1,601萬元，差幅約20.5%。

資料顯示，去年9月該屋苑B座低層1室，實用面積約2,113方呎四房戶，屬銀主盤，亦連兩個車位以約6,501萬元登記售出，成交呎價約30,767元。單位原業主於2008年以約3,500萬元購入。