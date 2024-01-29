拍賣消息：太安樓280萬推拍 呎價僅$7955

樓市未見起色，銀主拍賣盤以低價吸客。港島東西灣河太安樓一個海景同類單位減價逾一成，僅以280萬元推拍，呎價不足8,000元。

環亞物業拍賣本周四將推拍約46項物業，當中不少為細價銀主盤。上述單位為高層10室，實用面積約352方呎，減價40萬元或12.5%，僅以呎價約7,955元翻拍。單位銀行網上初步估價約327萬元，開價低約47萬元或約14.4%。

另一個銀主盤為深水埗新豪大廈11樓連天台戶，單位實用面積約330方呎，天台面積約388方呎，推拍價380萬元，呎價約11,515元，較銀主估值低約76萬元或約16.7%。同場亦拍賣青衣居屋青盛苑A座低層15室銀主單位，實用面積約381方呎，劈價42萬元，以268萬元自由市場價重拍，較之前低約13.5%。現推拍價較估價低約74萬元或約21.6%。

屯門連平台戶開價195萬 忠誠拍賣本周三亦推出約26項物業，包括多項細價銀主單位，屯門興發大廈低層D室連平台戶，之前曾開價260萬元，現大幅減65萬元或約25%，以195萬元拍賣，呎價約8,091元。該單位實用面積約241方呎，平台面積約803方呎。

場內亦推拍油麻地順利大廈A座連平台銀主盤，實用面積約451方呎，平台面積219方呎，開價330萬元，呎價約7,317元。單位去年曾以400萬元推拍。另土瓜灣東寶大廈高層A室銀主物業，開價320萬元，以單位實用面積約397方呎計算，呎價約8,060元。

本周部分拍賣住宅銀主盤