元朗工廠地准重建1850伙住宅

政府致力拓展北部都會區，再有新界西北地區住宅申請獲通過，元朗橋頭圍4S汽車城及毗鄰聯邦物流（香港）工廠混合用地重建住宅方案，日前獲城市規劃委員會許可，准建1,850個單位。

該地盤呈曲尺形，位於橋盛街與橋旺街交界，北面為屏欣苑，佔地約16.57萬方呎，住宅部分的地積比率由4.5倍，放寬25%至5.625倍，連同商業樓面，總地積比率仍屬大綱圖許可的7倍。

西貢地申改劃被否決 項目將興建5幢樓高47層的分層住宅，另設兩層地庫，住宅樓面約93.21萬方呎。同時，設有一幢7層高零售設施建築物，另提供兩層地庫，商業面積約22.78萬方呎。

此外，西貢沙下惠民路一幅鄉村式發展臨海土地，重建計劃受阻。該用地的大業主早前申請將地盤用作分層單位及洋房混合發展，提供154伙。雖然規劃署早前原則上不反對該方案，惟最終仍遭城規會否決。

文件顯示，該土地面積約14.24萬方呎，包括約2.14萬方呎政府土地，申請人要求改劃為住宅（乙類）6地帶，以1.3倍地積比率興建兩幢7層高分層樓宇，以及24座3層高洋房，總樓面約18.51萬方呎。資料顯示，申請人提出規劃申請時，持有地盤約81.5%業權，約3.5%由其他業權人擁有，餘下約15%屬政府土地。