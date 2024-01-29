上水名都呎價穿萬元 7年低

樓價跌勢不止，新界細價屋苑上水名都相隔7年，呎價再次失守萬元關口，原業主持貨3年多更蝕足「一球」。

美聯楊維龍表示，該單位為3座中低層H室兩房戶，實用面積約376方呎，以約370萬元獲承接，呎價約9,840元。原業主2020年11月以470萬元購入上址，至今貶值約21.3%。資料顯示，該盤對上一宗呎價低於萬元成交，於2017年初錄得，當時一個相同面積單位成交呎價約9,303元。

珀麗灣每呎八千有找 事實上，新界大型屋苑價格愈跌愈殘。馬灣珀麗灣呎價更跌至「7字頭」，為約7年半首見。該行凌光盛指出，屋苑10座低層G室，實用面積約531方呎，兩房間隔，減價約30萬元，以約420萬元易手，呎價僅約7,910元。據成交紀錄，該盤自2016年6月後再沒有呎價低於八千元成交個案。

朗逸峯劈238萬易手 新界二線樓盤不停跌價，荃灣朗逸峯業主輸樓價兼蝕裝修。美聯鍾家豪稱，屋苑12座低層C室，實用面積約948方呎，套三房設計，勁減約238萬元，以約1,000萬元易手，呎價約10,549元。原業主2021年4月以約1,070萬元入市，並斥資近百萬元全屋大裝修，現不足3年單計帳面已損失約70萬元。

晉誠地產劉嘉麟稱，屯門海慧花園1座中層B室，實用面積約716方呎，減價逾一成，以約688.8萬元連車位售出，呎價約9,620元，4年多貶值約49.2萬元或約6.7%。

世紀21莊瑞生指出，馬鞍山海栢花園3座高層D室以約550萬元售出，呎價約14,139元。撇除年前事故同層單位成交，售價創屋苑約6年半新低。

藍籌盤兩日成交跌50% 樓價滑落，市場交投亦見慘淡。中原指出，10大二手屋苑於過去周六、日僅錄約3宗成交，按周下跌約50%，連跌3周，並創7周最少。期內佔7個屋苑交投「捧蛋」，包括鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及沙田第一城等。