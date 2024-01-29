新盤交投急挫七成

涉額53億大減45% 經濟前景未許樂觀，市場觀望情緒濃厚，地產商不敢貿然推盤，全月僅得細規模單幢盤開售。提供230伙的薈鳴，本月中發售至今累沽97伙，套現逾4.8億元。而期內整體市場暫錄的新盤總交易金額逾53億元，較對上一個月逾96億元減少約45%。

其他市區單幢盤亦分別出招重推。瓏碧上周六推售60伙「減價貨」，並即日沽40伙，套現約2.3億元。發展商當晚上載價單4號共20伙，折實平均呎價約18,607元，較本月中推出的價單3號約17,681元高約5%。項目昨再沽出3個單位，涉額共1,298.6萬元。

碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐稱，新價單提供開放式及一房戶，大部分為高層戶，屬原價加推，折實價394.7萬至626.4萬元，呎價約16,633至19,416元。入場單位為11樓J室，實用面積213方呎，呎價約18,530元。周三將以先到先到形式發售當中16伙，並招標出售26樓D室連天台特色戶。