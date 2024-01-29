新盤交投急挫七成
薈鳴賣百戶最多 瓏碧兩日沽43伙
涉額53億大減45%
經濟前景未許樂觀，市場觀望情緒濃厚，地產商不敢貿然推盤，全月僅得細規模單幢盤開售。提供230伙的薈鳴，本月中發售至今累沽97伙，套現逾4.8億元。而期內整體市場暫錄的新盤總交易金額逾53億元，較對上一個月逾96億元減少約45%。
其他市區單幢盤亦分別出招重推。瓏碧上周六推售60伙「減價貨」，並即日沽40伙，套現約2.3億元。發展商當晚上載價單4號共20伙，折實平均呎價約18,607元，較本月中推出的價單3號約17,681元高約5%。項目昨再沽出3個單位，涉額共1,298.6萬元。
碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐稱，新價單提供開放式及一房戶，大部分為高層戶，屬原價加推，折實價394.7萬至626.4萬元，呎價約16,633至19,416元。入場單位為11樓J室，實用面積213方呎，呎價約18,530元。周三將以先到先到形式發售當中16伙，並招標出售26樓D室連天台特色戶。
澄天兩日售兩單位 涉1139萬
英皇國際(00163)香港仔澄天過去兩日沽出兩伙，共涉1,139.82萬元。包括昨售出的10樓C室兩房戶，實用面積400方呎，成交價691.13萬元，呎價約17,278元，項目至今累售46伙。同時，該盤加設兩項名為「天天向上」的全新付款方法予指定D或E室單位買家選用，包括180天即供付款計劃，享5%折扣，以及建築期付款計劃，折扣為3%。
YOHO WEST月內36宗成交
豪宅交投不俗，本月有約11宗樓價5,000萬元以上大額成交，當中5宗售價超過1.8億元，最大額為嘉里建設(00683)石硤尾龍駒道3號緹外頂層複式戶，於月中以6.19億元招標售出，創2013年一手住宅銷售條例後，九龍區一手住宅新高。
若單計周末兩日則錄約59宗一手成交，按周增約1.5倍。其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，日前以578.3萬元售出21樓B室，呎價約17,471元。
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