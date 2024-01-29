車位交投17載新低

去年僅5188宗挫23% 將軍澳西貢減半 去年樓市表現疲弱，連帶車位註冊量亦大幅下挫。美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，去年純車位註冊量共錄5,188宗，較2022年6,738宗跌約23%，比起2021年10,327宗更大幅下跌約49.8%，創自2006年後的17年新低。

200萬至300萬個案跌32% 美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以18區劃分，去年純車位註冊量中，將軍澳與西貢區宗數按年跌幅最大，由2022年911宗急挫至去年463宗，跌約49.2%；其次是北區，按年亦減少約41.3%；元朗區亦跌四成。

至於黃大仙區及荃灣區分別以約33.3%及約29.5%的按年跌幅，躋身5大跌幅區域。

若以金額劃分，去年純車位註冊量中，不同類別的金額個案均按年下跌，當中逾200萬至300萬元個案按年跌幅最大，下挫約32.8%，錄1,110宗；跌幅僅次的是100萬元或以下個案，按年跌約27.9%至1,230宗；而宗數最多的逾100萬至200萬元個案，去年共錄2,485宗，按年則跌約16.1%。至於逾300萬元個案錄363宗，按年亦跌約13.4%。

近年純車位註冊變化