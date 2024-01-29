簡訊一覽
●國家統計局昨公布，去年全國規模以上工業企業實現利潤總額7.68萬億元人民幣，按年降2.3%，降幅比去年1至11月份收窄2.1個百分點。年內，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額按年跌3.4%；股份制企業實現利潤總額跌1.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額跌6.7%；私人企業實現利潤總額則微升2%。
●國家郵政局公布，市場監管司近日就連續使用抽檢不合格集裝袋問題，對極兔速遞(01519)進行行政約談，認為極兔速遞作為總部企業，存在履行快件包裝統一管理責任不到位的問題，故要求該企提高綠色發展意識，全面加強問題整改。
●中鋁國際(02068)料去年共計提資產減值準備淨額約25億元（人民幣‧下同），當中6億元屬存款跌價準備、6億元屬應收款項減值準備，另13億元屬合同資產計提減值準備。日前該企發盈警，料去年淨虧損至少25億元。
●康大食品(00834)宣布，執行董事郎穎已獲委任為董事會主席兼行政總裁，上周五起生效。
●比亞迪股份(01211)據報正研究將旗下無人駕駛電動高架列車「雲巴」服務擴展至香港，目前「雲巴」已在深圳、重慶等多個城市運行。至於早前集團推出具有自動泊車功能的新能源越野車「仰望U8」，期望最快明年將自動泊車技術引入香港。
●帝王國際投資(00928)宣布，全資子企與頤養之家集團訂立無法律約束力之戰略合作備忘錄，該子企與頤養之家共同成立酒業發展銷售公司，充分利用頤養之家之銷售渠道，用以開拓多個系列的白酒在內地銷售，期限為戰略合作備忘錄簽署之日起至2025年1月25日。
●瑞典快速時尚服飾品牌H&M據報擬關閉其在西班牙28間分店，佔當地分店數目逾五分之一，並解僱多達588名員工。該企將持續評估門市組合，以增強現有門市組合的購物體驗。H&M在西班牙原本擁有133家門店和近4,000名員工。
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