●國家統計局昨公布，去年全國規模以上工業企業實現利潤總額7.68萬億元人民幣，按年降2.3%，降幅比去年1至11月份收窄2.1個百分點。年內，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額按年跌3.4%；股份制企業實現利潤總額跌1.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額跌6.7%；私人企業實現利潤總額則微升2%。

●瑞典快速時尚服飾品牌H&M據報擬關閉其在西班牙28間分店，佔當地分店數目逾五分之一，並解僱多達588名員工。該企將持續評估門市組合，以增強現有門市組合的購物體驗。H&M在西班牙原本擁有133家門店和近4,000名員工。