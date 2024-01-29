英或不再暗示加息

隨着發達經濟體通脹降溫，市場開始憧憬減息。英倫銀行將於本周四宣布議息結果，料暫時仍會按兵不動。根據ING銀行分析，英倫銀行的政策委員可能會一致決定維持利率不變，並且不再堅持任何暗示可能進一步加息的說法，但會重申利率需要維持在高位更長時間。

若上述情景成真，ING估計英鎊兌美元會在1.27或較低水平徘徊，10年期美國國債的孳息率則會落在3.9厘左右。該行相信，英倫銀行仍在希望今年首場議息會議上「謹慎行事」，但隨着通脹不斷回落，要捍衞其一直以來堅持的「長時間高利率（Higher for longer）」立場會變得更加困難。

或8月開始下調利率 根據目前市場預測，英倫銀行將會在今年內減息一厘，但就目前來看，該行似乎相比起其他主要經濟體的中央銀行對減息更為謹慎。ING估計，英國可能會到8月才開始首度減息。就外匯市場而言，今年以來英鎊在十國集團（G10）貨幣中，是唯一兌美元錄得升幅的貨幣。但正如上述分析，當英倫銀行開始改變立場，跟上美國聯儲局及歐洲央行的「鴿派」步伐時，英鎊的表現可能會受壓。另外，接下來英鎊走勢亦會受到美國聯儲局的貨幣政策立場所影響。