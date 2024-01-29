高盛上調今年美樓價預測至升半成

去年美國聯儲局一直展現出「長時間維持高利率」的貨幣政策取態，但隨着通脹數據穩步回落，無論是聯儲局官員還是市場分析員，都估計今年內將會有較為顯著的減息舉動。而最直接受惠於減息的資產，正正美國的房地產。投行高盛上調了今年美國住宅樓價升幅預測至5%，較先前估算的升幅1.9%大幅提高，原因正是因為減息時間點提前。

除了估計今年樓價會上升半成外，高盛還預估明年升幅會有3.7%，同樣高於先前預測的2.8%。而按揭利率方面，該行預期30年期的定息按揭利率今年底將會回落至6.3厘，減輕置業者的負擔。

高盛結構式信貸高級策略師Roger Ashworth亦指出，由於當前按揭貸款利率高企，導致房地產交投低迷。他進一步解釋，當過去利率處於歷史低位時，許多置業者都進行再融資，因為當時承做新按揭或轉按的利率甚低，當時市場按息大約為每年3.9厘；而該利率目前已大幅上升，使得許多人都不願換樓。因為就算搬至同一條街上差不多大小的房子，供樓負擔也會因為新做按揭利率更高而大增。

業主換樓意欲下降，自然較少人出售房屋，加上由於此前的供應鏈問題及勞動力不足，新落成的房屋供應偏低，亦導致市場上出售的房屋總量低迷。

中大西洋地區望追落後 就地區而言，高盛將美國房屋市場分為3個主要類別。有些地區本身已屬於貴價區，而且愈來愈昂貴，如加州和太平洋西北區。一些地區過去是負擔得起，現在變得有些昂貴，例如東南部。還有一些地區過去很便宜，現在仍然相對便宜，例如中大西洋地區和中西部，這亦是高盛較為看好的地區。

雖然總體上看好樓價表現，但他就着一些潛在的風險作出提醒，包括通脹可能繼續高企，尤其如果聯儲局未如預期般減息，加上居民收入增長跟不上通脹，就會導致負擔能力變差，繼而減少整體置業需求。另邊廂，假如失業率開始上升，可能令美國消費者失去信心並延後買樓，還會導致不良貸款及銀主盤增加，可能對樓市構成壓力。