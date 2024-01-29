向世界「錢」進：首置買家靠「父幹」比例降至23%

儘管美國樓價和利率暫仍高企，但依靠親友支付首期的首置買家有所減少。NAR的研究顯示，去年首置買家在置業過程中，獲親友饋贈首期或貸款的比例為23%，為過去23年來的第二低，僅次於2022年的22%。這兩年的比例均遠低於過去23年來30%的平均水平，反映「靠自己」的首置買家增加。

該協會解釋，樓市經過多年來累積一定升幅後，當前市場上的買家往往需要更高收入和更多資產才有能力入市，因此調查觀察到在所有買家中，首置買家往往更為富有，他們的家庭年收入中位數升至95,900美元（約74.8萬港元），按年大增35%或24,900美元（約19.4萬港元）。

事實上，截至去年第三季，一般美國住宅物業的首期金額中位數已升至30,434美元（約23.7萬港元），創下10年來的新高，足以把資金實力不足的人士拒之門外。換句話說，今天的買家比過去的買家更為富有，他們不需要家人和朋友的幫助來支付首期。

上車客平均35歲 不過，該研究亦發現，首次置業人士的平均年齡為35歲，比1981年時平均29歲上升了6歲。當中，年齡介乎18至24歲的年輕買家只佔整體首置人士的3%，反映在高等教育學費與通脹齊升、就業環境不明朗、樓價高企等因素夾擊下，年輕人要置業比上一代更加困難，需要更多時間以累積足夠的財富。

單身女買家激增 倘以家庭狀況劃分，值得留意的是單身女性置業比例大大提高，在整體買家中佔19%，顯著高於40年前的11%；單身男性置業比例則保持穩定，維持在10%左右。傳統上，置業者多為已婚夫婦，但近年該比例輾轉向下，由1981年的73%降至2013年的65%，到去年進一步降至59%。

至於置業人士的首期來源，有71%買家表示使用儲蓄；11%會套現股票和債券；4%使用遺產；4%使用退稅；另有2%買家表示來自投資加密貨幣的利潤。同時，部分買家會削減非必需品的開支，藉以達成置業目標。