向世界「錢」進：搬屋需求看跌 三藩市灣區房租料穩定

美國加州三藩市灣區的物業過往是全美最昂貴、競爭最激烈的市場之一，但在2023年，受按揭利率攀升、科技公司裁員波及整個地區，導致部分資金撤退、需求減弱，使當地熾熱的樓市稍微平息下來。當地房地產專家預計，隨着之後美息開始回落，將是對灣區房地產市場以至全美國房地產市場的最大推動力，而且對買賣雙方皆有好處。

專家解釋，更有利的市場環境、下降的借貸成本，加上待售房屋的增加，將吸引買家和賣家重新進入市場，包括過去幾年被競爭激烈市場擠出的首置人士。

此外，隨着房地產市場的變化，對於價格合理、位置優越的優質房產，過往買家可能需要以全現金出價以爭取業主「割愛」，但在目前市場競爭略為紓緩下，買家可以有多一點的議價能力。

末季舉行美國總統大選 同時，由於今年末季將舉行美國總統大選，政局的不確定性或會阻礙人們作出搬家決定，使房屋需求減小，並令租金可能會保持相對穩定。

惟要注意，由於山火風險不斷上升、經營艱難等原因，去年有多家規模較小的保險公司退出加州，導致現有業主和新買家的家居保險選擇減少。已從事房地產行業20年的地產經紀表示，有新買家近期要打電話給20多家保險公司來尋找家居保險，為前所未見。

老屋無保險 未能做按揭 據悉這是由於一些保險公司更新了旗下家居保險計劃的保障範圍，例如不再為帶有旋鈕和管狀電線的房屋提供保險，但這些電線在1940年之前建造的房屋中是很常見的。當房屋未能受保，銀行亦不會為房屋提供按揭，變相潛在買家只能全現金買入，限制了買賣雙方的選擇。