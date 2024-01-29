向世界「錢」進：美息快回落 買樓博得過？

樓市與利率息息相關，去年美國現樓售價創新高，但在按揭利率高企下，交投回落至28年低位。今年隨着市場憧憬美國聯儲局啟動減息，美國樓市會否迎來潛在催化劑？對首置人士又有甚麼啟示？

現樓銷售挫19% 價格中位數破頂 美國全國房地產經紀人協會（NAR）數據顯示，2023年美國現樓銷售量按年減少19%至409萬套，不僅低於次按危機時期，更創下1995年以來最低紀錄。惟另一邊廂，現樓銷售價格中位數去年升至389,800美元（約304萬港元），創下歷史新高。

而單計去年12月，現樓銷量按年下滑6.2%，按月下降1%；月內出售的房屋放盤時間約29天，高於2022年同期的26天。

分析指，由於去年美國新做按揭利率高企，導致此前許多鎖定了低利率的業主一動不如一靜，傾向選擇繼續持有房屋，以免貿然換樓後要背負高息按揭，令市場上的房源供應非常緊張。房源不足的後果是導致供不應求，使去年銷售價格創下歷史新高，許多準買家無力負擔，削弱整體樓市銷售量。

按揭利率已呈跌勢 展望今年，一些經濟學家預計美國樓市交投可能會回暖，原因是隨着聯儲局有望年內開始減息，按揭利率近日已開始下降。根據按揭證券公司房利美的數據，30年定息按揭平均利率已由去年10月的7.79厘高峰，降至近日的6.66厘，該行預測這一利率將會在今年年底前進一步跌破6厘。

按息下降有助減低供樓成本，這或可吸引去年因高利率而放棄買樓的家庭在今年重返市場。再者，數以百萬計的美國千禧一代正處於傳統的首次買樓年齡範圍，同樣有助於樓市交投回暖。

房屋供應有望改善 此外，儘管按照目前的銷售速度，去年底市場上的房屋可滿足3.2個月的需求，少於供需市場平衡所需要的4至6個月，但分析料房屋供應情況年內會逐步改善，紓緩供不應求的情況。