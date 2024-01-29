理財Campus：安享退休生活 投資保本為上

香港是全球其中一個人口老齡化最嚴重的大城市，銀髮族在經濟結構上擔當的角色愈來愈重要。隨着港人壽命增長，銀髮族要安享退休生活，更需要完善的規劃，以及避免不必要的風險。

銀髮族大多數已經退休，即是已經沒有工資收入。除非是退休公務員享有長俸，否則大部分都是處於食老本的狀態。由於難以確定壽命長短，這個老本就需要預到可以食得長久一點才安心。因此保住這個老本就是銀髮族退休後最重要任務，不可輕率。

出手勿太進取 慎防被騙 既然是保本至上，有幾項大原則是金科玉律。首先要讓老本處於極度安全的情況，包括不要被騙取、參與一些高風險投資，以及無抵押借給親友。另外，老本盡可能做到保值，避免遭到通脹蠶食，所以都要花心思去進行一些能夠抵銷通脹的投資，如果能力有限，可找專業的理財顧問代勞。最後，謹記自己已經退休，沒有固定收入，因此要進行一些能創造現金流的投資，而非一些追求長期回報，但短期要貼錢的投資。

還記得「雷曼迷債」的教訓嗎？當年有不少長者輸掉大部分積蓄，事後感到被銀行職員欺騙投資，集體提出索償，結局當然有幸有不幸。無奈的是，往後墮入金融騙局的個案仍無日無之，而被騙往往與貪心掛鈎，人有貪念就最容易失去理智而被騙。因此奉勸各位老友記，人到晚年應該追求安身立命，切忌太多無謂的欲望。只要明白這一點，騙子就無法埋身。

即使未有被騙，過分進取的投資決定，都可以令老友記一鋪清袋！積金局都有教，年紀愈大，就要將用作退休金的資產，往風險愈低的投資配置。過去一年美國持續加息，目前不難找到4厘以上的定期存款計劃，對老友記來說，可謂久旱逢甘露。難得有個只賺不賠，而且回報尚算理想的穩定投資工具，還有必要考慮太多具有一定風險的投資嗎？

借錢買樓收租 隨時倒貼 另有一點要注意的是，退休人士一般已沒有固定工資收入，因此切忌進行一些負現金流的投資，削弱退休開支，最簡單的例子就是買樓收租。在低息時代，租金收入足以彌補供款，甚至管理費等開支，買樓收租是一項可以創造現金流的投資。

不過，時移世易，美國連番加息下，供平過租已不復見。通脹高企反而令管理費、維修費等開支愈來愈高，業主每月向租客貼錢已成常態，老友記若手持收租物業，不但無助增加退休後的現金流，反而蠶食老本。一旦樓價下跌，更會增添心理壓力，並非個個可以承受得了。