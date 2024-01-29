研設機構協調不同險企 在華推服務

消委會上月發表最新調查，發現虛擬保險公司的自願醫保標準計劃，在同一年齡段保費相差逾七成之多。香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，價格差距並非只出現在虛保公司，一般險企亦有相關情況，主要是自願醫保設計之初，不同險企在標準計劃的受保項目中，仍有一成調整空間進行「創作」；當中的差異主要體現在現金保障或身亡賠償方面，因此保費有差距。

買自願醫保先貨比三家 她指，香港共有百多間保險公司，自然要百貨應百客，市民則要貨比三家，善用網上平台或自願醫保辦公室的網站進行不同產品的比較。除了最低門檻的標準計劃外，同時要比較額外的靈活計劃，尤其是自身對醫療保險的需求，及計劃的條款細則，例如「住院及膳食費用」賠償額能否全數覆蓋家中附近的醫院。

財經事務及庫務局局長許正宇於上月表示，深圳南沙及前海設立保險售後服務中心的籌備工作已進入最後階段。劉指，目前保聯正代表業界進行一些前期的準備工作，包括商討技術細節，例如兩地數據互通的問題，但具體落實時間仍待中央批准。

近年來港購保的內地居民不斷增長，加上有不少港人北上生活，服務中心的成立有助他們更方便得到售後服務。她透露，保聯計劃成立一間專為平台對接的機構，協調不同險企，初步計劃能在一個平台上，為購買不同產品的人士在內地提供服務。