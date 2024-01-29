國企推進重組併購

2023年A股首次公開招股（IPO）數量放緩，即使上市數量還是融資額仍超過全球其他各大資本市場，但A股IPO價量齊跌，雙雙仍較2022年銳減。業界分析指，這與官方顯著調整IPO節奏、監管表明支持A股公司透過重組併購激發活力大有關聯，特別是國營央企在併購重整市場中愈來愈活躍。

在全面註冊制的時代，IPO估值優勢逐漸下降，A股併購春天來臨的市場預期更開始應驗。據內媒統計，以首次揭露日計，A股公司於2023年合共發布113宗重大資產重組計劃，反映去年A股公司併購重組政策暖風不斷，規則包容度進一步提升下，帶動相關重整事件步入活躍期。從併購目的來看，仍以產業併購為主，有關橫向整合、策略合作的產業併購涉71宗，佔62.83%。

有利提高市場競爭力 中國銀河研究院策略分析師楊超對內媒表示，隨着國企改革深入推進，國營控股A股公司併購重組活躍度將進一步增加，有利於提高國營企業的市場競爭力，推動形成更靈活高效的管理體系。在113宗重大資產重整計劃中，國營企業包括含央企及地方國企就佔42宗，比例逾37%。從進度來看，27宗已經實施完成，其中，國營企業合計14宗，佔51.85%。

2024年元旦假期後，國務院國資委黨委隨即召開擴大會議，強調要進一步提高站位、提升標準，推動中央企業在開好局、起好步上下工夫，表明實現首季度「開門紅」的目標，並切實改善市場預期、提振市場信心，更好發揮穩定器、壓艙石作用。會議又指，今年是實現「十四五」（第14個5年）規劃目標任務的關鍵一年，做好國資央企工作意義重大，更要圍繞增強核心功能、提高核心競爭力，深入實施國企改革深化提升行動，着力提高央企創新和價值創造能力，推動國有資本「3個集中」，包括向關係國家安全、國民經濟命脈的重要產業集中，向提供公共服務、應急能力建構及公益性等關係國計民生的重要產業集中，向前瞻性策略性新興產業集中。