恒生夥拍本地歌手宣傳 重撰流行曲新詞教防騙

詐騙案近年日益嚴重，當局及各大機構紛紛採取措施，提升大眾的反詐能力。在金融業界，恒生銀行由宣傳教育入手，推出「騙徒流行榜」，為不同流行曲重新撰寫歌詞，並邀得本地歌手包括ToNick、per se及Serrini參與，一同唱出防騙意識。

由即日起一連兩個月，恒生與一眾本地歌手會在恒生的官方社交頻道推出數首改編廣東歌，剛於上星期五推出的第一首改編歌曲《長HACK廝守﹙真心不騙版﹚》乃出自ToNick的《長相廝守》，透過全新歌詞揭示各種流行騙局，藉以提升大眾對保護自己及防範詐騙的意識。

簡易版Mobile App 全港首推舉報功能 除宣傳教育外，恒生亦有不同措施助客戶免受詐騙，包括在恒生Mobile App—貼心簡易版加設全港首次採用的舉報功能，如發現可疑銀行或信用卡交易即可直接聯絡職員。另早前已暫停Android用戶於恒生Mobile App上的螢幕分享、錄影及截圖功能，防止黑客有機會盜取資料。