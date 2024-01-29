氣候能源轉型或左右選舉結果

今年是全球超級選舉年，瑞銀發表的研究報告，闡述各地大選活動如何催化和重塑亞太區可持續發展主題的進程，尤其今年各地的選舉恰巧遇上地緣政治局勢升級、生活成本上升、人工智能（AI）應用持續擴大，以及各國的氣候和能源問題轉型拐點，都有機會左右着投票的意向。

瑞銀：對政策關注度提高 氣候和能源轉型與選舉看似不相關，惟瑞銀投資銀行亞太地區責任與可持續投資研究主管胡炳熙坦言：「隨着去年全球氣候多次突破高位，亞太地區受極端天氣影響的機會率較其他地區高6倍，我們得出的結論是親歷氣候變化的影響會加速相關政治進程」。正如氣候不斷變化，投票人意向也是如此，因為千禧一代和Z世代（在1990年代末至2010年代前期出生的人）目前平均佔亞太地區投票人口的60%以上，而眾所周知，該群體是屬於數碼興起的原生世代，也是「氣候科學原住民」。

今年選舉的國家或地區以亞太區佔最多，包括人口大國印度，另外、孟加拉、南韓、印尼等，亦會在今年選出新一屆的領導。瑞銀對會進行選舉的7個經濟體進行分析，發現這些經濟體對氣候政策的關注度日益提高，特別是在印尼和印度，而且許多地區都在加速部署可再生能源。

該行表示，在氣候問題上，從「政策合作」向「氣候競爭」（各國競相向轉向可再生能源）的轉變將延續至2024年。首先，這大趨勢對中國可再生能源設備製造商（OEM）來說不太樂觀，原因是亞太地區以外的經濟增長仍將面臨阻力，內地產能利用率直到2025年才會觸底回升。

市場情緒易影響資源價格 另部分氣候轉型工業相關的上游資源價格處歷史低位，其下行風險已反映在這些企業的股價中。該行未能確認相關資源價格周期會在今年見底，但警告價格可受市場情緒先於基本面轉向。

在能源的使用上，該行展望亞太地區核電裝機容量會增長；而氫能受到周期影響和結構性挑戰，其市場預期將持續下調，只有在中國是例外。最後，儘管全球電動車銷量增長預期有所降溫，但該行認為亞太地區仍機遇處處，南韓汽車、電池公司和中國汽車公司有望繼續增長。