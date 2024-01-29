去年內地233房企申破產 浙江最多

近年房企申請破產情況

內媒統計，中國人民法院公告網以「房地產」為關鍵字檢索，並剔除了重複及非房企名單統計後發現，去年內地有233家房企發布破產文書申請，雖然連續3年下滑，但疫後2020起4年間累計高達1,292家房企申破產。隨着房企美元債違約風波加劇，房企陷困淪落破產早有先兆。

去年申請破產房企半數集中5省，浙江、湖南、廣東、新疆和江蘇共有122家，其中浙江有36家居首，佔全部破產房企約15%。整體來看，去年破產房企主要以地方小微房企業者為主，並以三四線城市的企業居多。

百強企七成業績跌 即使是百強房企，亦同病相憐。房地產市場研究機構克而瑞統計發現，去年百強房企業績按年下跌的企業數量佔近七成，其中31家的減幅逾30%，顯示去年中國房地產業依舊處於深度調整階段，整體銷售降勢明顯；加上資不抵債的房企風險不斷曝光，克而瑞再次提醒，目前產業仍處風險出清期。

房企債務承壓非無迹可尋，特別是受美國聯儲局去年大幅加息抬高美元債發行融資成本等因素影響，去年中資企業境外發行美元債規模驟降，單計地產行業，全年發行金額只有94億美元，按年大減24%，這也受到以房企為主導的中資美元債違約事件頻生拖累。

佔美元債違約85宗 內媒引用申萬宏源固收數據指，去年中資美元債全年發生實質違約金額共340.37億美元，涉及88筆債券，其中違約房企美元債佔85筆，涉資334.21億美元，無形間削弱海外資本對中資房企美元債的配置熱情，導致房企業美元債發行遇冷。今年房企境外債的到期壓力依然較大，尤其是上半年的到期衝擊，全年估計到期規模就有約431億美元，1月及6月將迎來到期高峰。在產業下行趨勢未扭轉前，房企信用風險高企，海外債券投資者維持謹慎的態度不變。