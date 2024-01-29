內地銀主拍賣盤破頂 穗限購綁鬆

由去年相繼落實「認房不認貸」、第二套房的首付比例降至四成、解除3個指定區域的住房限購、二手樓增值稅免徵年限改為兩年後，今年廣州又打頭陣，優化調整房市限購政策再顯新猷，在限購區域內進一步支持剛性及改善性住宅需求。雖然中介人士形容新政等同全面放寬限購令，但當局強調，境外機構與個人置業仍嚴格執行規範房地產市場外資准入與管理的意見。

去年房地產市場低迷有目共睹，中指研究院報告指，內地去年各物業類型法拍房（銀主拍賣盤）放盤數量高達79.6萬個，比2022年的58.3萬個有所增長；但成交量維持約14.9萬個，按年僅增2.02萬個，成交金額累計3,004.1億元人民幣，基本與上一年持平。

從放盤物業類型來看，住宅、商業為法拍房主流，兩者合計佔總拍賣數目超過77%。其中，住宅全年放盤量38.9萬個，佔總體48.9%，絕對量增加11.7萬個。分城市來看，廣州的銀主盤貨源排第7，有5,072個，成交率不高，僅錄29.4%。

海口優化人才購房 此外，海口市住房和城鄉建設局亦發布關於優化人才購房政策的通知，包括經認定的高層次人才、柔性引進的高層次人才及外籍「高精尖缺」人才，在購買商品住房方面享受本地居民同等待遇。