寧德夥滴滴成立換電合營

中美爭霸令不少公司成為磨心，企業自救惟有發奮自強，其中一途就是強強聯合，深耕內地市場。內地最大的電池製造商和技術公司寧德時代在官方微信公布，與打車平台滴滴在福建省寧德市正式成立換電合資公司。

合作布局公共補能領域 此次合作是雙方在公共補能領域的重要戰略布局，雙方將引領行業服務和技術標準，提升資源利用率及社會營運效率。雙方亦將緊密合作，快速規模化鋪設換電站、推廣換電車型，提升公共補能市場效率，推動交通綠色轉型。

藥明康德逐點回應美草案 該4條內容的回應分別是，公司堅信業務不會對任何國家的安全構成風險。而且公司從來沒有贊助過所謂的涉軍計劃。再者，公司沒有直接收到過任何相關基金的直接投資；作為A股上市公司，任何個人和投資機構都可以在二級市場出售或購買藥明康德的流通股票。該企也注意到，所謂的相關基金也在2019至2022年短暫持有公司股票，但披露的持倉數量很少，分別是2,000股和1.55萬股。

最後，藥明康德的生命化學研究獎的評選標準是跟科研人員的科研經歷、能力，以及科研成果發表在國際期刊上相關，獲獎人裏面有極小部分來自軍事醫學科學院下面的研究所和醫院。

至於會否因地緣政治等因素影響，其他公司與藥明康德合作更謹慎？管理層回應稱，這刻沒有必要猜測任何事情，並強調提案也不是法案，該企正與諮詢顧問密切關注這項草案立法程序的進展，現猜測任何事情都為時過早。

另A股華大智造昨在上交所亦發澄清公告，指上周五獲悉一項近日美國提出的生物安全法案草案中，華大智造被提及。公司注意到，目前該草案尚處於提案階段，且對於公司的指控存在多處事實錯誤，後續可能被修改或終止，能否形成法律尚存較大不確定性。該企將持續關注事件發展，及時評估、核實事件對公司影響。