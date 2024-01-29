港股兔年將盡 料無望翻身

回顧港股癸卯兔年至今，毫無「兔氣揚眉」之勢。恒生指數在兔年首個交易日高收522點後，升勢便無以為繼、一浪低於一浪，盡失短、中、長線所有移動平均線，截至上周五止，恒指兔年累計下跌6,614點或29.31%，若尚餘的10個交易日沒大起色，將會是自1975年起計最差的兔年表現。

科指累插33%淪重災區 科技指數走勢同樣差強人意，1月曾見3,035點，是自2022年10月以來最低，而科指截至上周五止的兔年則累跌1,577點或33.1%，可謂港股跌市的「重災區」。

不過，上周內地宣布將於2月降準0.5百分點，以釋放資金一萬億元人民幣，加上有傳中央擬推兩萬億元人民幣「平準基金」救市，消息帶動恒指上周累升643點。香港股票分析師協會副主席郭思治認為，大市本周仍可看高一線，而升浪或會延續至龍年，因觀乎過往反彈市時長往往有4至6周；雖然大市上周失守16,000點，本周有期指結算及場外衍生工具等交易因素，但市況由去年初高位已累跌近8,000點，故略作反彈屬正常現象。

A股方面，昨日傳來內地收緊沽空監管的新招。中國證監會宣布，進一步加強融券業務監管，分別為全面暫停限售股出借，今日起實施；並將轉融券市場化約定申報，由即時可用調整為次日可用，自3月18日起實施，以配合系統調整等因素。

中證監表示，本次優化融券機制，主要體現兩方面監管意圖：第一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在資訊、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場訊息，營造更加公平的市場秩序。

另外是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。下一步，中證監將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置。

上交所和深交所同步發布通知稱，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票，在本通知實施尚未了結的出借合約到期不得展期。

去年10月中證監取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例。實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，當局認為取得良好效果。

最近5次兔年恒指表現