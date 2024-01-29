美股關鍵一周 聚焦科企放榜議息

本周環球財金焦點

美股迎來2024年度首個最關鍵的一周，除了微軟、蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜等多家大型科技企業即將公布業績外，美國聯儲局亦會在香港時間周四凌晨公布議息結果。雖然市場一致認為利率暫且不會有變，但就關注聯儲局主席鮑威爾就貨幣政策走勢的言論，尤其是有關於今年內減息的時機。

非農數據周五重磅登場 除了鮑威爾親自解讀貨幣政策走勢外，本周五公布的非農就業及失業率數據，亦是重要的參考指標。市場估計，美國1月的失業率將維持在3.7%不變，但非農就業職位的按月增幅將會從前一個月的21.6萬個，降至18.5萬個。

富國銀行的研究報告指出，今次的就業調查報告將會引入新的季節性調整因素，並且對去年度全年的基準作出修訂，因此其結果更加重要。該行又指出，雖然目前薪酬增長保持良好趨勢，但未來數月可能會有放緩迹象。從網上招聘訊息可見，繼續增加招聘的行業愈來愈少，企業職缺及招聘計劃持續縮減。雖然每周公布的首次申領失業救濟人數仍然低，但持續申領人數卻有所上升，反映失業者尋找新工作更加困難。

富國估聯儲6月減緩縮表 展望本周的聯儲局議息會議，富國銀行估計，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能會討論「縮表」（減持手頭國債及按揭抵押證券）的進度。該行估計，當局會在6月正式宣布放緩「縮表」的步伐，並持續至年底，並在2025年開始重新擴表，以適應貨幣供應的自然增長。按其推算，聯儲局的資產負債表將會在2024年底回落到6.8萬億美元。

至於減息時機方面，與市場主流觀點相近，富國銀行估計5月會是首度減息的時間點。