美制裁鍥而不捨 華復甦荊棘滿途

去年11月，中美兩國元首會面，惟至今兩國關係並未見有明顯改善。身處美國總統大選年，美國政客急不及待打「中國牌」以爭取選票，拜登政府自然也不例外。最新傳來有政界倡議出招打壓中國生物科技重點企業，更有美國科技企業被揭發聯手促華府封殺中國同業，這些違反自由貿易原則的舉措，已去到肆無忌憚的地步，既無益於全球經濟發展與創新，是要做到「寧為玉碎不作瓦全」，中國亦只有堅定應戰，加快重塑區域化經貿發展版圖，以應對中美脫鈎所帶來的一系列嚴峻考驗。

自2018年美國對華開打貿易戰，5年時間過去，中國已不再是美國的最大貿易夥伴，至今為止，貿易戰沒有完結，美國更透過一連串的法案，如《晶片法案》、《降低通脹法案》等，針對性打擊中國的戰略企業，並推動全球與中國脫鈎，打擊中國投資，務求要在戰略領域將中國壓下去。

基本上，去年中國經濟境況，一定程度反映美國的戰略取得成效，外資在避免地緣政治風險之下，只有減少中國投資，將生產線遷移到印度或越南等地。外資對中國資本市場的熱情退卻，資金持續流出A股，更低的估值亦無法吸引內、外資金抄底，只有靠「國家隊」來維穩。問題是，債務危機大大削弱了中國的內部需求，也降低了金融系統的風險承受能力，致如今內地經濟增長降速，得更積極推出財政及貨幣政策來穩定市場信心，惜資本市場的長期積弱趨勢已成，維穩得愈來愈費勁！

中國經濟出問題，對全球而言顯然不是好事，皆因中國是全球第二大經濟體，亦是全球最大的消費市場。不過，為了打擊這個戰略敵人，美國制華已在所不惜。繼於晶片及流動通訊等領域打擊中芯和華為後，最新傳來美國政界擬議一項法律，以限制一些中資重點生物科技企業提供聯邦合同、贈予和貸款，消息頓時震散相關中資股板塊，雖然最終是否落實尚屬未知數，但也足以顯示，美國在高端技術的競爭領域，不再容許任何讓中國突圍的機會。中美相關的地緣政治風險已成為國際新常態，而資本流向正在適應這個重大變化。

貿易、科技方面的發展如是，有心理準備，美國在金融方面必然全力掣肘中國崛起。俄烏戰爭開打後，全球去美元化之聲不絕，雖然如今美國的國際儲備貨幣地位未受動搖，但影響力有所褪色也是事實。問題是，少了全球最大金融霸主的美國資金參與，中國金融市場要起航，人民幣資產要在國際上更上一層樓，就如逆水行舟，只有在經營其他雙邊貿易關係作更大努力，繼續深耕非美貨幣支付結算。

趁着已變為產油國的美國與中東關係生變，增強與中東國家的經貿與金融聯繫，是中國強化區域經貿以應對反全球化的重點戰略之一，只是至今進度未盡人意，如今處境是前無去路、後有追兵，恐怕短期內多方捱打的狀態暫難扭轉，最終必然會加大內部下行壓力。如今只有加大維穩力量，全力化解內部債務危機，避免陷入通縮，先安內，始有能力攘外！