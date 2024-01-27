股市估市：雲端運算AI板塊強勢未盡

美國股市多項主要指數曾創新高，標普500、納斯達克及費城半導體指數等也接連破頂。在整體經濟尚未完全明朗之前，可多注意優質大型增長股，讓組合配置相對更有支撐力。

2023年，在通脹及加息等陰霾下，美股仍表現強勢，主要指數在過去一年都有一成以上的升幅。經濟放緩、利率高企，對於企業是一場持久消耗戰，特別是未有盈利的息口敏感類股份，利率走勢是最直接反映在股價上。

踏入2024年，雖然不確定美國聯儲局的減息步伐及幅度，但預期美股在震盪中仍會反覆上升，再創歷史新高。

回顧去年標普500指數的各行業股份表現，資訊科技及通訊服務是推動美股上升的主要引擎，升幅分別達57.7%及55.9%；相反，公用事業及能源則呈負回報，分別下跌7.1%及1.3%。生成式人工智能（AI）不但是創新題材，最重要可提升實質企業的生產力，優化企業業務轉型的機會，進而帶動企業盈利。而直接受惠於生成式AI興起的科技產業及半導體產業，更成為去年最大的贏家。

今年市場普遍繼續看好標普500指數各類股份，從盈利增長率來看，科技及醫療類股仍優於其他類別，意味着這些產業或有較好的表現。科技產業中，去年升幅聚焦於「美股七雄」，預期今年在超大型股升勢過後，其他企業也可迎頭追上，宜注意雲端運算及AI等題材。

預期今年大漲小回格局 隨着市場預期減息及經濟軟着陸，有望進一步推升美股，2024年料是充滿挑戰與機遇的一年，預期未來仍是大漲小回的格局。不過，投資者要注意通脹走勢仍將為市場帶來波動，雖預期會減息，但不排除地緣政治及美國選舉等形勢也會讓市場看法突然反轉。