宏觀分析：環球將減息 押注風險資產

隨着各國的通脹率持續下跌，以及美國聯邦儲備局暗示可能於2024年減息，愈來愈多人期望利率已經見頂。是次將探討各項資產類別當中的機遇。

近期聯儲局和英倫銀行決定將利率維持在5.25厘區間，反映目前的利率水平可能已經見頂。由於部分人認為利率將在更長時間內維持高位，因此現在是投資者考慮利率見頂時，應該如何部署的時機。

目前看來利率已經見頂，主要原因是通脹改善。環球各地通脹率已顯著下降，美國一年前的通脹率約為9%，目前約為3%；歐洲的通脹改善幅度更大，從約10%下降至3%以下；英國通脹率亦下跌不少，雖然目前仍處於4.5%區間，但相比早前10%以上水平，已是很大的改善。

因此，人們認為各國央行已經完成他們的職責，目前金融市場預期2024年環球多國將會減息。

各國央行啟動時機不同 對於美國，預期將會於2024年9月進行首次減息。歐洲央行及英倫銀行不僅關注通脹下跌，亦考慮到經濟活動相當疲軟，以及經濟衰退風險上升，故此，歐洲央行最早可能於3月減息，而英倫銀行可能於5月減息。利率已經見頂，但各國利率下降的速度會有所不同。

通脹正在下降，金融市場（包括股票及債券市場）正在作出反應。因此，利率見頂帶來正相關性。然而，利率不會維持在同一水平，預計2024年環球央行將會減息，因此減息的影響需要納入金融市場的定價中。

如果減息是由於經濟增長的下跌速度比通脹快，那將會是一個問題。通常在這種經濟環境下，股票市場的表現將會受挫，而債券市場將會表現良好。但目前還沒有足夠的證據支持這個論點，這亦是預計環球央行在2024年晚些時間才會減息的原因之一。

踏進新的一年，尤其是從第二季開始，必須考慮聯儲局是否需要減息，以及為何減息？是由於失業率上升，或是經濟出現裂縫？對於風險資產而言，這不是一個良好的環境。

基本上，日本的政策走向與環球其他國家相反，原因是日本利率並未見頂，而且仍會繼續上升。近期日本央行持續釋放信號，表示正為加息做準備。但現時預計日本央行不會在2024年春季前加息，因為他們希望通脹能夠上升。

環球政府的財政狀況是一直以來更為強調的一個問題。經濟合作與發展組織（OECD）成員國的債務水平已大幅增加。事實上，在環球金融危機後，OECD成員國的債務水平大幅增長並且從未回落，新冠疫情過後更是再度攀升。目前雖然已有所輕微下跌，但尚未回落至以前的水平。

如果說失業率上升才能確保通脹率下跌，這將意味着社會福利成本增加及稅收減少。此情況下，財政赤字將會進一步惡化，而問題在於，環球財政狀況並不良好，英國的財政赤字已接近其國內生產總值的5%，美國則為6%。在目前的經濟周期下，有關數值應該是1%或2%。

儘管如此，貨幣政策分歧仍為投資者提供機會，從多元化資產的角度來看，看好這種差異，因為這有助資產配置。貨幣政策分歧亦意味着固定收益市場的相關性將會減小。

宜投資美國以外價值股 利率及孳息率上升已明顯為風險資產造成壓力，但隨着利率下跌，投資者將能夠看到資金流動性回升，並可以開始重新投資於風險資產類別。然而，金融市場對於利率下跌的速度，以及最終會在甚麼水平靠穩，仍存在爭議。投資者也許不應該與過去10年相比，因為那是反常現象。現時預料利率最終可能會在約3.5厘靠穩，這是人們在考慮長期投資時需要謹記的數字。

現在持有風險資產是不錯的選擇，倘若各國央行實現軟着陸的目標，經濟增長趨於穩定，這將持續為風險資產帶來支持。然而，目前或許是時候在2023年表現不佳的領域尋找投資機遇。因此，倘若利率已經見頂，增長亦趨於穩定，現時是考慮投資美國以外地區價值股及小型股的時機，這些昔日被金融市場冷落的領域，在這種環境下應有良好表現。

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