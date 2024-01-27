油塘工廈准建住宅676伙

該物業位於四山街18至20號，佔地約4.17萬方呎，現為住宅（戊類）地帶，項目將以地積比率逾7.3倍，重建兩幢樓高26層樓宇，另設兩層地庫，住宅樓面約25.01萬方呎，單位將遵循政府規定的面積下限要求，即實用面積最小約280方呎。

項目同時設有約5.42萬方呎商業面積，作零售及幼兒中心等社會福利設施用途。早前規劃署文件提及，擬議發展符合該地點現有用途的規劃意向，從工業區轉變為新興住宅區。

赤柱錦鳳苑重建申放寬覆蓋率 此外，傳統豪宅區亦有業主計劃重建旗下物業，赤柱錦鳳苑申請放寬覆蓋率以重建分層住宅，提供3個單位。該物業位於赤柱連合道1號，佔地約4,360方呎，要求將地下覆蓋率由25%，放寬至33%，以地積比率0.75倍，發展為一幢樓高3層住宅物業，另設一層停車間，總樓面約3,270方呎。