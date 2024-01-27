建生已補價售258萬 貶17%

蝕讓潮已蔓延至公屋單位，屯門建生邨兩房戶減價後，以約258萬元於已補價自由市場價沽出，單位約6年貶值約17.8%。

祥益袁思賢表示，上述單位為裕生樓中層11室，實用面積約376方呎，兩房間隔，原以約280萬元放售，已屬蝕讓價，最後減價約22萬元售出，呎價約6,862元。原業主於2018年以約314萬元購入單位，是次轉手帳面虧損約56萬元。

廣林苑低估價23%沽 二手樓價每況愈下，不用「3球」可購已補價居屋兩房戶。富堡城物業廖志財稱，沙田廣林苑C座低層14室，實用面積約384方呎，放盤不足一個月累減約11.5%，以約270萬元售出，呎價約7,031元，重返2014年底水平，原業主持貨近10年帳面只獲利22萬元。是次做價較大型銀行網上估價低約23.7%。

未補價第二市場亦錄筍價成交。世紀21將軍澳魏仕良指出，將軍澳廣明苑G座高層15室，實用面積約426方呎，以一房開則，累減約65萬元，以約285萬元售出，呎價約6,690元。售價為該屋苑一年多低位。