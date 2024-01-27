新盤概況：揚海兩戶重售賣平近8%
上述項目售出單位包括2A座26樓A室三房戶最新成交價3,357萬元，呎價約35,152元。同時，個別減價項目錄得承接。路勁地產等合作的港島南岸第1期晉環，最新以679.6萬元沽第2B座29樓D室開放式戶，單位實用面積294方呎，呎價約23,116元。
有發展商將部分項目的單位「轉租為售」，並錄得成交。新鴻基地產(00016)的元朗錦田北PARK YOHO Napoli昨單日錄兩宗成交，共涉逾1,475萬元。早前公布將部分出租單位轉售，至今共沽約5伙，套現逾3,449萬元。
THE HOLBORN沽611萬
恒基地產(00012)的鰂魚涌THE HOLBORN售出A座12樓A2室一房單位，成交價611.61萬元，呎價約24,174元。該盤本月暫錄7宗成交，套現4,331.95萬元。
瓏碧今發售60個單位
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道瓏碧，日前減價重推，售價較逾一年半前賣平約三成，並在今日上午發售60伙。該批單位戶型涵蓋開放式至兩房，折實價379.9萬起。
中國海外發展(00688)的啟德維港1號，下周二以先到先得形式發售4伙兩房戶，均屬2B座低層G室，實用面積536方呎，按最高30%折扣計，折實價1,015.42萬至1,038.8萬元，折實呎價18,944元起。
尚林推新春置業優惠
一手樓盤新春置業優惠陸續出籠。國際集團及大富控股的西貢洋房新盤尚林，最新聯同中原地產推出龍年置業優惠。中原陳沛堯稱，由昨日起至2月29日，經該行購入實用面積1,696方呎的洋房A，即可獲贈價值約30萬元的家具禮券及12個月管理費，名額一個，優惠總值約53萬元。
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