新盤概況：揚海兩戶重售賣平近8%

上述項目售出單位包括2A座26樓A室三房戶最新成交價3,357萬元，呎價約35,152元。同時，個別減價項目錄得承接。路勁地產等合作的港島南岸第1期晉環，最新以679.6萬元沽第2B座29樓D室開放式戶，單位實用面積294方呎，呎價約23,116元。

尚林推新春置業優惠

一手樓盤新春置業優惠陸續出籠。國際集團及大富控股的西貢洋房新盤尚林，最新聯同中原地產推出龍年置業優惠。中原陳沛堯稱，由昨日起至2月29日，經該行購入實用面積1,696方呎的洋房A，即可獲贈價值約30萬元的家具禮券及12個月管理費，名額一個，優惠總值約53萬元。