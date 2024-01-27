二手上車盤頻插水

荃中5年損手19% 第一城劈165萬沽 新界上車盤「插水」，荃灣中心一房單位蝕放都無承接，約一個月再減逾30萬元，終以323萬元賣出，原業主持貨近5年帳面損手約19%。沙田第一城有兩房單位累劈165萬元易手，成交價僅約370萬元，繼續低位徘徊。

中原余仲平稱，上述為荃灣中心19座中層E室，實用面積約329方呎，2019年4月購入價400萬元，上月開價360萬元「蝕放」，本月減價至330萬元才獲洽，再減7萬元獲同區上車客購入，呎價約9,818元，原業主帳面蝕讓77萬元。

沙田第一城兩房單位成交價，一直是全港上車指標。該行伍錦基指，屋苑41座高層B室，實用面積約284方呎，去年8月開價535萬元，其後減至460萬元，近日再劈90萬元成交，累積減幅約30.8%，成交呎價約13,028元。

藍澄灣做價險守4球 青衣私樓做價險守「4球」。利嘉閣蕭浩麟稱，藍澄灣6座高層兩房戶，實用面積約485方呎，開價468萬元，累減至400萬元售出，呎價約8,247元。資料顯示，是次呎價料屬項目2016年後新低。

馬灣珀麗灣再錄損手成交。中原溫明峯表示，屋苑10座中層F室，實用面積約531方呎，於去年7月放盤，累減95萬元後，最近叫價500萬元，上車客落票洽購，終獲減至490萬元購入，呎價約9,228元，較銀行估價低約8%，屬同類型單位約9年新低，近4年帳面貶值約18%。

港島樓跌穿9年前購入價。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角金堡大廈B座高層3室，原則三房戶，減價110萬元，成交價680萬元，呎價約11,644元，原業主於2015年以743萬元購入，帳面跌價約8.5%。

LP6帳蝕近250萬 逾千萬元物業蝕幅更顯著。香港置業劉浩勤指，將軍澳日出康城LP6的2座中層三房戶，降價328萬元，售價1,260萬元，呎價約14,550元，創同類型新低價，5年多帳蝕近250萬元。

中原胡耀祖表示，火炭華翠園21座高層D室，叫價約1,480萬元，議價後連車位以1,228萬元易手，呎價約10,744元，原業主持貨約5年，帳蝕約172萬元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報146.56點，按周跌約0.19%，重返2017年1月底水平。期內大型屋苑及中小型單位指數下挫約0.05%及約0.1%。4區樓價指數兩升兩跌，新界東按周挫約1.42%最多，新界西則跌約1.29%。

近日上車盤冧價情況