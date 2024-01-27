Visa收入升8% 美國碌卡增

信用卡及支付技術公司Visa公布了上季業績，於截去年底止第一財政季度錄得收入86.34億美元，按年增長8.79%；淨利潤48.9億美元，按年升17.01%。

根據Visa的說法，美國的消費支出保持穩健，該公司上季度的美國地區交易支付額按年增幅為5%，較前一季回落了一個百分點，管理層稱這僅僅是因為假期變動所導致的季節因素所致。

Visa財務總監Chris Suh指出，從低端到高端的所有細分市場消費支出都保持穩定，公司所統計的數據未顯示出消費者行為有任何具意義的變化。期內美國消費者的假期消費額增幅約為「中單位數」，零售支出增長與去年同期相似。

不過，他亦提到，1月首周美國交易支付額增長有所放緩，主要是因為多地受到寒冷的極端天氣影響有關，但這種情況通常只屬於短期現象。

整體而言，以固定匯率計的上季度公司錄得的總交易支付額按年升8%；跨境交易支付（不計歐洲內部）按年升16%。撇除若干非實際業務因素後，按照非公認會計準則（Non-GAAP），Visa上季經調整純利為49.38億美元，按年增長7.79%。展望全個財年（截至今年9月底止），Visa重申了低雙位數的經調整收入增長預測。

AE上季盈利漲23% 另外，美國運通（AE）於去年底止一季純利為19.04億美元，按年增長23.15%。期內美國運通及合作夥伴的交易支付金額達到4,340億美元，按年增長5.08%；當中美國消費者服務支付額達到1,600億美元，按年增長7.38%，同樣反映出美國的消費支出正在穩步增長。