美企裁員 微軟炒千九人

新年以來，美國企業裁員之聲不絕於耳。最新加入裁員行列，非但有來自科技業的軟件即服務（SaaS）商Salesforce及微軟，還有屬消費企業的Levi's及Lowe's。

外媒引述消息指，道指藍籌股Salesforce將在全公司範圍內裁員約700人，惟該企仍有1,000個職位空缺，意味此舉可能是對公司員工的例行調整。

Levi's及Lowe's削職位 微軟（Microsoft）亦宣布，將由其Xbox、動視暴雪及ZeniMax（即Bethesda的母公司）裁去約1,900名員工，佔員工總數的8%左右。這令元月還未過去，遊戲界的總裁員數就已達到6,000人左右，已達去年全年遊戲界裁員9,000人的三分之二左右，可見裁員之風確是來勢洶洶！近月宣布裁員的科企，還有谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon），而eBay亦宣布裁員1,000人，約佔其現有員工總數的9%。

此外，繼Macy's日前宣布裁員超過2,300個職位，牛仔褲知名品牌Levi's宣布，集團今年銷售額及利潤預測，低於市場預期，有鑑批發業務疲弱，為尋求控制成本，將全球性裁員10至15%。集團又透露，裁員計劃於今年上半年進行，預計本季將錄得裁員支出1.1億至1.2億美元。Levi's目前在全球約有兩萬名員工，其中約5,000名企業員工。

Levi's預計，2024財年收益按年增長僅為1至3%，而市場預期為4.7%；經調整每股盈利為1.15至1.25美元，同樣低於預期的1.33美元。

家居裝修連鎖店Lowe's則計劃裁減非面向客戶的企業員工職位。公司解釋，由於消費者不再關注疫情期間流行的大型家居裝修項目，故第三季度的需求有所回落，而消費者亦減少大筆消費。