美核心PCE物價增2.9%低過預期 道指高開

美國聯儲局最重視的通脹指標－個人消費開支（PCE）物價指數，於去年12月按年升2.6%，符合市場預期。撇除能源及食品後的核心PCE物價指數按年增長2.9%，較前一個月增幅回落0.3個百分點，低過市場預期。另外，同月美國個人消費開支按月增長0.7%，好過市場預期的0.5%；個人收入則按月升0.3%，符合預期。

美股周五早段個別發展，道指曾升75點，報38,125點；標指跌4點，報4,889點；納指跌34點，報15,476點。

日前公布的美國經濟增長數據出乎預料地強勁，美國財政部長耶倫表示，今年內美國經濟「沒有理由」出現衰退，並稱消費者財務狀況變得更加樂觀。

領航預測下半年衰退 不過，耶倫的觀點並未完全得到華爾街的認同。大型基金管理公司領航（Vanguard）全球信貸主管Chris Alwine認為，美國經濟將會在下半年進入衰退，並指企業利潤率減少，繼而開始小幅度裁員及停止招聘，將會是導致經濟陷入輕微衰退的原因。他預期，聯儲局將會在5月或6月開始減息；而基於目前企業基本面「相對健康」，相信不會有大規模的信用違約或評級下調事件發生。

摩通CEO鋪路搵人接棒 企業消息方面，摩根大通高層出現人士變動，有指現任行政總裁（CEO）戴蒙正把一些高層被調任至新的職位，讓他們獲得更多營運經驗，以尋找及考驗潛在的接班人。根據消息指出，Jenn Piepszak和Troy Rohrbaugh將會進身於擴張後的商業及投資銀行擔任部門舵手。另邊廂，Marianne Lake自2021年以來一直與Piepszak共同領導消費者及社區銀行，她將獨掌該部門，並且負責更多業務。摩通股價早段曾跌0.36%。

科網巨頭亞馬遜公布，其計劃在美國密西西比州新建兩個數據中心，涉及金額為100億美元，預期可創造1,000個新職位。亞馬遜股價曾升0.46%。

美國記憶體晶片大廠威騰電子（Western Digital）公布，上季收入按年下跌2.41%至30.32億美元；淨虧損2.68億美元，較去年同期虧損幅度有所減少，其股價周五早段曾跌3.3%。