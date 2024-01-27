瑞士嘉盛：客戶不冒險 傾向買債

Karsten Junius（左）預期，下周聯儲局議息會議可能觸發市場調整。右為Mali Chivakul。

瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius表示，目前客戶對於進一步投資美國、日本及歐洲股票市場抱有懷疑態度，很多投資者都轉向風險厭惡（Risk Averse），傾向把資金投資債券。

最新出爐的美國經濟增長數據勝預期，他表示，這肯定了該行對於美國聯儲局在5至6月開始減息的預測，預期年底利率將降至4厘，明年進一步降至3厘。不過，今年美國經濟或步入衰退，對美股持中性看法。

雖然該行年初時依然減持了部分債券倉位，主要是有一些超買。他相信，下周美國聯儲局議息會議可能會觸發市場調整，繼而帶來買入機會，整體而言仍看好債券。

估Yen升值 看淡日股 該行最看好瑞士股票作為防守之選，認為市場會受惠於債息下降，而且去年跑輸大市，帶來追落後的空間。該行最看淡的是日本及英國股票，前者料受日圓升值拖累。

內地市場方面，該行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul表示，當局推出更多支持措施，內地經濟會更穩定。雖然「國家隊」正在救市，但她指2015年國家隊掃貨時只是在短期內出現成效，不一定能夠推動股市中長期表現，特別是如今內地面臨房地產問題。

她又提到，自2020年以來多個行業遭到監管鐵拳，政策不確定性對國際投資者帶來的風險溢價，不太想在中國進行更多的投資，這需要時間恢復。該行予中國股票中性評級，但依然看好可再生能源、電動車及相關供應鏈。