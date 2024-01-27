東京通脹降至1.6% 收緊幣策遇阻力

日本東京1月份消費物價指數（CPI）按年升1.6%，低於預期的2%以及去年12月份的2.4%，也是在一年半多的時間裏首次降至2%以下。東京CPI被視為日本全國通脹的領先指標，如今低於2%的央行通脹目標，令市場擔心日本央行難以取消超寬鬆貨幣政策。日圓昨日微跌約0.13%，每美元報147.84日圓，兌港元約為5.28算。

經濟前景指標逾3年低 該指標扣除生鮮食品價格按年升1.6%，低於預期的1.9%，為2022年3月以來的最低增速；至於進一步扣除生鮮食品及能源價格的東京核心CPI則按年升3.1%。1月份的數據也意味着，東京核心CPI連續第3個月放緩，關鍵是服務價格上漲有所放緩。

另方面，日本經濟反覆，量度經濟前景的日本領先指標經季節調整後在去年11月由前值108.9下修至107.6，屬2020年10月的106.5以來最低，並已連降3個月，市場原先預期確認初值107.7。

日本央行去年12月會議紀錄顯示，委員一致認為，有必要繼續深入討論退出當前貨幣政策的時機，以及此後適當的加息步伐等問題。有部分委員認為，即使在結束負利率及孳息率曲線控制政策後，央行仍可能在一段時間內維持大規模貨幣寬鬆政策。同時，委員同意必須耐心維持寬鬆政策。許多委員認為必須確認正面的薪資通脹周期才能考慮結束負利率，更有委員指，待春季薪資調整後，才做出貨幣政策決定不會太晚。

大和證券首席經濟師末廣徹認為，日本央行行長植田和男已基本決定結束負利率政策，本次CPI數據不會改變這一看法，「但他可能面臨過早做出決定的風險。因此，日本央行可能會保持謹慎的前景，並在結束負利率後保持寬鬆的環境。」