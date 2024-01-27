油價年內漲7% 後市宜謹慎

今年開局以來，原油價格已上漲逾7%，原因包括美國庫存意外大幅減少，以及紅海航道局勢持續緊張等。以倫敦布蘭特期油為例，已連續第3日站穩80美元上方，昨日雖然回調約0.49%，但仍報每桶82.03美元；紐約期油則跌約0.75%至76.78美元。

丹麥丹斯克銀行報告指，油價在一系列動盪中仍然保持穩定。當中美國的極端寒冷導致供應中斷，美國很可能繼續採購原油以補充戰略儲備。此外，美國零售銷售向好利好油價，該行預計今年布倫特原油平均價為每桶80美元。

交易員認為，考慮到油組以外的產油國供應強勁的前景，疊加印度在內的主要進口國需求增長放緩，交易員仍對前景謹慎。其中利比亞國家石油公司宣布解除不可抗力事件，主要油田恢復全面生產。

根據倫敦波羅的海交易所數據，從中東向日本運送精煉產品的成本於周四續升3%，達到每天10.1萬美元，是該航線自2020年以來的最高水平。

高盛嗌買中遠海能 另外，信貸評級機構惠譽引用能源情報處（EIA）數據，顯示通過蘇彝士運河、SUMED管道和曼德海峽的石油運輸總量約佔去年上半年全球石油海運貿易的12%。胡塞武裝的攻擊主要集中在狹窄的曼德海峽。地緣政治風險加劇，將維持油價溢價。然而，如果實際石油生產沒有受到重大干擾，或者該地區更重要的石油運輸路線受到的攻擊不會更廣泛升級，惠譽預計今年布蘭特原油價格每桶80美元的預測不需要大幅上調。