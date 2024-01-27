國企資產升級基金成立 涉400億

為協助中央企業盤活存量資產、擴大有效投資，國營企業存量資產優化升級基金簽約儀式周四在京舉行，該基金由國務院國資委批准，總規模400億元（人民幣‧下同），主要出資機構均為國資背景，被外界視為肩負「存量資產優化」的國家隊超級基金。中國人民銀行亦繼續穩定市場預期，本周透過逆回購累計淨投放4,100億元。

官媒報道，中國國新擬出資130億元，3大AMC則各出資90億元。值得留意是，AMC頻頻四出涉獵有限合夥人的業務，不禁讓想到一門隱隱爆發的生意，就是不良資產，作為逆周期投資，困境資產在如今的下行周期中更具吸引力。

另外，人民幣兌每美元匯價方面，就繼續守穩7.2元關，昨日人民幣在岸價下午4時30分收報7.1808，按日跌129點子，離岸價低見7.1924。由官方開出的中間價報7.1074，亦貶30點子。

冀加強上海金融競爭力 不過，人行研究局局長王信昨稱，會不斷增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，穩妥有序支持總部機構發展離岸經貿業務，擴大臨港新片區跨境貿易高水平開放外匯管理改革試點政策受益面，主要有3個方面舉措，包括進一步完善有關便利人民幣跨境使用的政策體系，完善跨國公司本外幣一體化資金池業務試點等。

另據孟加拉國央行發布消息稱，由今年2月4日起，人民幣將在該國實時支付結算系統（RTGS）上進行貿易結算。