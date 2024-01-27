內房今年交投恐價量齊跌

美銀大中華區房地產研究主管蔡崇嘉引述數據預計，今年商品房銷量跌幅較去年的6%為勁，料今年跌幅介乎9至16%，住宅施工量則料跌9至15%，而房地產竣工預測跌5至10%。

至於一眾違約民企內房現時貢獻的全國總銷售額，他稱已經由50至60%降至去年的10至15%，認為他們首要任務是「保交樓」，銀行亦應以合理地提供流動性，相信後續有更多房企經歷重組。

融資白名單或月底出台 除了重組化解債務風險，中央如何出手救內房亦是市場關注重點。住房城鄉建設部（又稱住建部）周五召開「城市房地產融資協調機制部署會」，要求各地抓緊提出可給予融資支持的房地產項目名單，並指首批名單將於本月底前落地，而名單落地後隨即可以爭取貸款。

要留意的是，會議提及將由「國家層面將建立城市房地產融資協調機制項目信息平台，實行周調度、月通報」，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，並指地級及以上城市人民政府要切實發揮牽頭協調作用，而針對目前部分房地產項目融資難題，各地要以項目為對象，協調本行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。

碧桂園擬放售英國資產 之不過，債務沉重的碧桂園似乎等不及上述白名單出台，近期接二連三率先拋售海外資產。最新有傳他們本周開始退出英國市場，考慮出售位於倫敦東部的住宅開發項目Ailsa Wharf，並已委聘畢馬威進行債務重組。

據悉，整個Ailsa Wharf項目可建成952套住宅，總價值約4.5億英鎊（約44.6億港元）。早前亦有指集團在廣州產權交易所放售一系列資產，包括辦公室、酒店、公寓等多項物業，售價約38億元人民幣。

另人行昨公布，截至去年底，人民幣房地產開發貸款餘額12.88萬億元（人民幣‧下同），按年升1.5%，增速較2022年底少2.2個百分點。個人住房貸款餘額有38.17萬億元，按年下降1.6%，增速較2022年底少2.8個百分點。去年底，人民幣房地產貸款餘額52.63萬億元，按年下降1%。

傳停增LGFV短期美元債 此外，關於內地禁止發行短期境外債則再有進展，消息指中證監已要求部分中資機構不要新增地方政府融資平台（LGFV）發行的一年期以內的美元債，並於本周初向香港部分中資資產管理公司發出「窗口指導」。

部分內房股昨日表現