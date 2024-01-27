大灣區營商景氣回落 企業更審慎

渣打銀行與貿發局昨公布2023年第四季「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI）再次回落，反映營商情緒按季顯得更審慎。營商活動現狀指數由第三季短暫反彈至52.9後，最新回落到51.4，但高於首季的51.3及第二季的50水平。

渣打香港大中華高級經濟師劉健恆表示，上季指數回落主要是原材料庫存下降和融資需求減弱所致，更能反映即時業務表現的組成部分，即生產/銷售和利潤兩項子指數仍保持堅穩，按季各升1.2個百分點及0.9個百分點。

該調查對粵港澳大灣區的1,000多家公司展開，並在11月初至12月初進行。相應地，第四季的預期指數也從第三季的56.3，進一步下滑到54.1。惟劉健恆在報告指，由於現狀指數和預期指數均高於50的中性線，故認為大灣區將以溫和的復甦勢頭進入2024年。

渣打料寬鬆政策續出台 大灣區的營商情緒若是整個中國的晴雨表，該行早前把2024年內地經濟增長預測訂為略高於普遍估計的4.8%，目前看來仍屬合理，樂觀預測背後主要基於3大假設，分別是更多政策支持、房地產行業造成的拖累減少及消費者提取存款使用的意欲回升。為避免企業審慎情緒持續加深，劉健恆預期未來數季或有更多寬鬆政策出台，以改善信貸環境，提振勞動力市場。

不過，組成GBAI的8個子指數中，原材料庫存、融資規模、成品/服務價格及固定資產投資分別按季下跌8.1個百分點、4.5個百分點、0.9個百分點及0.6個百分點，原材料庫存和融資規模在第四季更跌破50水平，分別錄45及47.4，反映企業對2024年需求前景的信心較弱。行業方面，在5個行業類別中，零售和批發與創新和技術的營商現狀子指數按季跌幅最大，分別下降4.6個百分點及4.2個百分點。由於這兩項子指數在第三季表現強勁，如今可能只是從較高的基數正常回調。