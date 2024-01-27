外匯基金去年賺2127億 債券收益破頂

受惠高息環境有利債市回報，香港金融管理局公布，2023年外匯基金投資按年虧轉盈，全年賺2,127億元，收復2022年失地。其中債券投資收益1,440億元，創歷年新高；惟港股投資則蝕155億，連續3年錄得虧損，拖累股市收益僅有577億元；非港元外匯收益估值下調5億元。

回報5.2% 累計盈餘6524億 全年計，外匯基金的投資回報率為5.2%。金管局副總裁、外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，去年債息持續高企，帶動債券資產收益，若今年美國債息回落，相信未必會重返過往零息口的年代，可保持一定收息功能，但股市受地緣政治、各國央行政策等影響，故較難預測今年的表現。

單計第四季，外匯基金錄得投資收益1,068億元，港股蝕50億元，其他股市及債券分別賺327億元及703億元。截至去年12月底，外匯基金累計盈餘6,524億元。

其他投資方面，截至去年9月底，外匯基金長期投資組合共有115億元的收益，總額累計5,031億元，已承擔但是未被提取作為投資的有2,973億元；成立至今的內部回報率年率達11.8%。

按照政府與金管局既定的分帳安排，2023年外匯基金支付予財政儲備存款的費用為175億元，支付予特區政府基金及法定組織存款的費用為165億元；上述數字並未包括未來基金之款項。

不明朗因素充斥 首要保本 展望今年，金管局總裁余偉文指，基金會繼續以保本先行、長期增值為投資原則，謹慎和靈活地管理外匯基金、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，希望去年理想成績可持續；但市場充斥不明朗因素，例如美息走勢、地緣政治局勢等，強調金管局一直都是穩步投資，不會因市場上落而大幅調整長期投資組合。

對於有意見指，金管局可考慮動用外匯基金入市港股，余偉文認為，外匯基金的法定目標是維護香港的貨幣金融環境；所以外匯基金的投資目標就是要保本、且保持流動性。他強調，目前外匯基金所持有的港股，全為1998年亞洲金融危機入市時股票，被視為長期資產配置一部分，亦是分散投資，對其不加不減的立場沒有改變。

外匯基金近年表現 2023年外匯基金投資表現