大摩削港股目標 最熊睇萬一

美國計劃再出招打壓中國經濟發展之際，投行摩根士丹利「踩多腳」下調恒指今年底目標價，最「悲」睇11,000點！消息拖累港股3連升勢斷纜，回吐逾200點。不過，在近日中港兩地積極出招救市之下，全周計，恒指累漲643點或4.2%，終止今年開局以來連跌3周的頹勢。

大摩坦言內地仍面對債務、人口下跌及通縮的問題，資金持續增加新興國家及中國以外的亞太市場的配置，遂調低恒指年底目標13%，由18,500點削至16,000點，於該行最「熊」情景，目標更削至僅11,000點。該行亦把國指年底目標由原來6,350點降至5,450點，並一併下調MSCI中國及滬深300指數目標。