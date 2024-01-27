大摩削港股目標 最熊睇萬一
美國計劃再出招打壓中國經濟發展之際，投行摩根士丹利「踩多腳」下調恒指今年底目標價，最「悲」睇11,000點！消息拖累港股3連升勢斷纜，回吐逾200點。不過，在近日中港兩地積極出招救市之下，全周計，恒指累漲643點或4.2%，終止今年開局以來連跌3周的頹勢。
恒指倒跌 科技車企捱沽
恒指昨低開53點後一度倒升，午後插穿萬六關，最多挫323點，低見15,888點；收市報15,952點，跌259點或1.6%。國企指數報5,360點，跌108點或1.98%。港股全日成交1,316億元，沽空比率23.37%；「北水」經港股通淨買入53.23億元。
A股遭看淡 深成指跌1%
大摩坦言內地仍面對債務、人口下跌及通縮的問題，資金持續增加新興國家及中國以外的亞太市場的配置，遂調低恒指年底目標13%，由18,500點削至16,000點，於該行最「熊」情景，目標更削至僅11,000點。該行亦把國指年底目標由原來6,350點降至5,450點，並一併下調MSCI中國及滬深300指數目標。
內地股市昨日個別發展，滬綜指一度失守2,900點關口，低見2,890點，全日倒升0.63%，報2,910點。深成指報8,762點，跌1.06%；創業板指數報1,682點，跌2.23%。滬深兩市成交8,287億元人民幣。
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