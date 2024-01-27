美國壓迫 聯想挫一成 藥明生物瀉18%

藥明指法案通過機會微 美國眾議院成立的中美戰略競爭委員會提出一項新法案，建議禁止由美國聯邦政府資助的醫療服務供應商，使用外國生物科技公司提供的設備及服務等，更點名藥明康德、華大基因及其子公司華大智造，以確保外國生物科技公司無法獲得美國公帑。

該委員會指控藥明康德及華大基因等，受中國軍方高額補貼，並透過搶佔美國生物市場，收集美國市民的基因數據，以及其他敏感性藥物相關資料，以用於中國軍方研究，甚至開發針對美國人的生化武器，形容情況與以前華為一樣。

文件又指，藥明康德是解放軍附屬公司，更曾多次資助中國軍方活動，而同系藥明生物首席執行官陳智勝曾是解放軍醫藥科技教授之一。不過，陳智勝回應內媒時澄清，他未曾在任何軍方機構任職，又認為通過相關法案需時數年，且通過的機會極微。

藥明康德更漏夜澄清，指有關公司的指控內容既不恰當也不準確，正與諮詢顧問密切關注上述草案立法程序的進展。

華大基因指，公司管理層會對事件進行評估，若對公司業績造成嚴重影響，不排除會跟美方主動溝通。

基金減倉 宜觀望勿撈底 與此同時，外媒揭發警告聯想對美國國家安全構成威脅的組織「中國科技威脅 （CTT）」，是由聯想的競爭對手戴爾（Dell）及美光（Micron）當「金主」資助，惟未知具體資助額，令要求美國政府禁用聯想電腦的訴求重燃，拖累聯想股價一度急瀉13.15%，其後跌幅收窄。

雖然上述3間中資企均面對美國潛在制裁的危機，惟藥明系明顯跌得更勁，事關其沽壓還來自基金擬減倉消息。中歐基金旗下明星基金經理葛蘭負責管理的中歐醫療健康混合基金，近期公布去年第四季報告，預告對創新藥類股票加倉，而對醫藥研發服務類股票一律減倉，引起市場恐慌。「北水」態度各異，昨日透過港股通淨掃入7,922.38萬元藥明生物；惟藥明康德錄1,461.67萬淨沽出。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，藥明生物北美業務的收入佔比達三成，儘管非所有生意來自美國聯邦政府，但也會引起其他客戶的顧慮，對該公司收入前景構成壓力，建議投資者勿亂撈底，暫時應保持觀望態度。

藥明生物成為昨日表現最差藍籌。 聯想股價走勢 藥明生物股價走勢